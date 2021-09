Tomasz Niecik w "Ukrytej prawdzie". Zmienia zawód?

Tomasz Niecik postanowił spełnić swoje marzenie i zagrać w serialu. Udało mu się dostać do ekipy, która wzięła udział w nagraniach do specjalnego odcinka "Ukrytej prawdy", tasiemca emitowanego na kanale TVN. Niecik wcielił się w głównego bohatera odcinka. Odcinek będzie można obejrzeć już 29 września o 18:00. To gratka dla fanów piosenkarza disco polo.