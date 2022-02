10 lat z "Ukrytą prawdą". Historia wstydliwej miłości

- Przy "Sędzi…" telewizja w Polsce nie chciała mi do końca uwierzyć, że taki format będzie mógł przywiązać widza – mówi w rozmowie z WP Fromowitz. - Bo telewizja zawsze opierała się o seriale, w których widzowie zakochiwali się w bohaterach. Tam rolę odgrywają aktorzy, którzy mają swoich fanów. Ale zawsze tak było, że przy żadnym formacie nie chcieli mi wierzyć, że wypali. Jak chodziłem pół roku z "Kuchennymi rewolucjami", to pytali mnie: "Zwariowałeś? Nie wiesz, ile jest już programów o gotowaniu?" Gdy chciałem wprowadzić "Sędzię Annę Marię Wesołowską", to też było niedowierzanie. Już się do tego przyzwyczaiłem. Musiałem ich przekonać, że to będzie dobre, będzie trzymało w napięciu i widzowie będą chcieli do tego wracać. Nie chcieli też wierzyć, że da się nauczyć naturszczyka w dwa dni, żeby zagrał swoją rolę. A ja wiedziałem z doświadczeń moich niemieckich kolegów, że się da. W dodatku przez telefon.