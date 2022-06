Drag queen Himera na premierze "Królowej" Netfliksa

"Wnosimy dużo kreatywnych pomysłów i referencji. Drag buduje się na schematach, które są przepracowane przez społeczność. Drag je bierze, łamie, składa na nowo i buduje coś zupełnie innego" - powiedziała w rozmowie z Piotrem Grabarczykiem podczas uroczystej premiery "Królowej" Netfliksa Himera, pierwsza polska drag queen, która prowadziła własny program - "Usłyszcie nas!". "Królowa" Netfliksa to czteroodcinkowa opowieść o odkupieniu, drugiej szansie i miłości pokonującej wszelkie różnice. To historia Sylwestra - emerytowanego krawca i drag queen, który pięćdziesiąt lat temu wyjechał z Polski, by realizować się w Paryżu. Wbrew złożonej sobie przed laty obietnicy, decyduje się wrócić do rodzinnego górniczego miasteczka, po tym jak dostaje list od wnuczki, w którym ta prosi go o ratunek dla chorej matki, która potrzebuje przeszczepu nerki. Podróż przybiera nieoczekiwany obrót, zmuszając Sylwestra do zmierzenia się z przeszłością.

