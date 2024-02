"Strasznie będę za tym łotrem tęsknił". Gwiazdy "Rojsta" dały popis improwizacji

Na platformie Netfliksa zadebiutował trzeci, ostatni sezon serialu "Rojst". W rozmowie z Karoliną Stankiewicz z Wirtualnej Polski aktorzy Michał Pawlik, Andrzej Seweryn i Dawid Ogrodnik opowiedzieli o swoich bohaterach z perspektywy rozwoju fabuły. Atmosfera na planie Jana Holoubka była tak dobra, że żal im się rozstawać. - Strasznie będę za tym łotrem tęsknił - powiedział Ogrodnik do Seweryna, a ten zaapelował do scenarzystów i reżyserów, by pozwolili mu jeszcze kiedyś pracować z kolegą. Panowie uwielbiają razem improwizować i nagle... zatańczyli przed kamerami WP. Odtwórca roli Piotra Zarzyckiego zdradził, że reżyser ich serialu został namaszczony przez niedawno zmarłego Janusza Majewskiego, który przekazał Holoubkowi pióro Andrzeja Wajdy. - Mocno mnie to poruszyło. Poza tym, że pomyślałem, że też takie pióro chciałbym dostać, to pomyślałem sobie: “tak, to jest dobra osoba” - ocenił Ogrodnik.

