"Rojst Millenium": Agnieszka Żulewska i Ewelina Starejki o trudnych rolach eks-prostytutek

- Straszyli nas końcem świata. Rzeczywiście w sylwestra zastanawialiśmy się, czy uderzy jakiś asteroid [...]. Ale to był czas studencki, czas miłości, spacerów po Plantach, więc kto by tam myślał, że coś strasznego może się wydarzyć? - Tak wejście w nowe tysiąclecie wspomina Ewelina Starejki, która w serialu "Rojst. Millenium" wciela się w rolę zagadkowej Aleksandry Muszyńskiej. Z kolei Agnieszka Żulewska, która gra byłą prostytutkę Nadię, zapamiętała coś innego: - Bardziej niż ten przełom pamiętam 2001 r., czyli zamach na World Trade Center. To jest dla mnie moment przełomowy w zapamiętaniu pewnej chwili, która coś zmienia w życiu wszystkich ludzi na świecie. To wydarzenie wstrząsnęło wszystkimi i przejęło naszą wyobraźnię. A całe lata 90. do tego 2001 r. pamiętam jako niezmąconą niczym strasznym sielankę. Trzeci i zarazem ostatni sezon świetnego serialu w reżyserii Jana Holoubka będzie można oglądać na platformie Netflix od 28 lutego.