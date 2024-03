Krupińska współprowadziła galę Top Seriale 2024. Obawiała się... przepytania z matury

Paulina Krupińska była współprowadzącą czwartkowej gali Top Seriale 2024. Prezenterka przyznała, że była to dla niej przyjemność pracować na scenie z Kubą Jankowskim. Była jednak jedna sprawa, której się obawiała. - Bałam się, że przepyta mnie z różnych tematów maturalnych, bo jak wiemy, prowadził kiedyś taki kanał "Matura to bzdura" - wyjawiła. Została jednak zapewniona przez kolegę ze sceny, że te czasy już minęły. Krupińska wyznała również, że od dobrych dwóch lat jest większą fanką seriali niż filmów. Szczególnie ceni sobie ich niekończącą się formułę. Do jej ulubionych produkcji należy "Sukcesja". Zdradziła nawet, jaka sytuacja spotkała ją w związku z premierą ostatniego sezonu tej produkcji.