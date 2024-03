Obsypano go nagrodami. Twórca polskiego hitu nie krył oszołomienia

Serial "1670" zdobył aż sześć statuetek podczas drugiej edycji plebiscytu Top Seriale, która odbyła się w czwartek 14 marca. Jeden z reżyserów produkcji, Maciej Buchwald nie krył zaskoczenia tym faktem. - Zanim [serial] wyszedł, to nie spodziewaliśmy się, że on zdobędzie jakiekolwiek nagrody. Mieliśmy poczucie, że robimy coś wyjątkowego, ale czy widzowie i krytycy potwierdzą nasze poczucie, nie mieliśmy pojęcia - stwierdził. Przyznał, że wszyscy są oszołomieni reakcją. Gdy został zapytany oto, jak podejść do niecodziennej tematyki, jaką prezentuje "1670", Buchwald odparł, że podstawą jest dogadanie się z widzem. - To znaczy, że chce robić rzeczy osobiste, ale nie dla siebie, ale po to, żeby one rezonowały z widzem - powiedział.

