"Wiadomości" milczą na temat Eurowizji. Konkursowi nie poświęcono nawet sekundy

Jako dowód pokazano wyimki z sondy ulicznej, w której przypadkowe osoby chwalą wybór reprezentanta Polski. Nikt jednak nie mówi, że "The Ride" to dobra piosenka. Za faktem, że z utworem jest wszystko w porządku, miały przemawiać też wypowiedzi czterech youtuberów. Sugerując tym samy, że ludzie zza granicy chwalą wokalistę. Co też do końca nie jest prawdą, bo opinie były i są mocno podzielone.