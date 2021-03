"Wiadomości" zachwycają się piosenką na Eurowizję. Internauci mają inne zdanie

12 marca potwierdziły się wcześniejsze doniesienia, że to Rafał Brzozowski będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2021. Gospodarz "Jaka to melodia?" poleci do Rotterdamu, gdzie zaśpiewa w maju utwór "The Ride". Czy ma szansę przerwać złą passę Polaków biorących udział w Konkursie Piosenki Eurowizji? Jeżeli przyjąć narrację "Wiadomości", Rafał podbije serca nie tylko polskich widzów.