TVP tłumaczy się ze swojego wyboru. Zdecydowali eksperci

Powiedzieć, że tegoroczny wybór polskiego reprezentanta na Konkurs Piosenki Eurowizji był owiany tajemnicą, to jak nie powiedzieć nic. W zasadzie do samego końca nie było wiadomo, kto nas będzie reprezentował, choć pewne pogłoski były.

Plotki wokół wyboru krążyły. Część z internautów stawiała na Sanah, inni zaś obstawiali, że będzie to Rafał Brzozowski. Ci drudzy się nie mylili. To właśnie gwiazdor zaśpiewa dla nas na eurowizyjnej scenie. Nie wszyscy są z tego wyboru zadowoleni.

Piosenka Rafała Brzozowskiego wzbudza spore emocje. Jedni są zaskoczeni dyskotekowym rytmem, inni zaś zupełnie są temu przeciwni. TVP postanowiło odpowiedzieć na wszelkie zarzuty. "Telewizja Polska informuje, że wybór Rafała Brzozowskiego jako reprezentanta Polski na tegoroczny konkurs Eurowizji miał charakter czysto ekspercki i odbywał się wyłącznie w oparciu o ocenę atrakcyjności zgłoszonych utworów . Wybór utworu "The Ride" dokonany został przez zespół ekspertów Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy, którzy oceniali wyłącznie piosenkę, a nie jej wykonawcę. Utwór zgłoszony przez Rafała Brzozowskiego zdobył najwyższą ocenę" - napisali.

Oświadczenie Telewizji Polskiej jest odpowiedzią na zarzuty w sieci, jakoby wyborem reprezentanta zajmowała się żona Jacka Kurskiego. Prezes TVP odniósł się do takowych wypowiedzi: "To kolejne kłamstwo obliczone na hejt wobec Telewizji Polski. Reprezentanta Polski wybrano w eksperckiej procedurze wewnętrznej, w oparciu o kryteria merytoryczne, oceniano zgłoszone propozycje piosenek, a nie wykonawców. Moja żona nie zajmuje się sprawami TVP. Obecnie oczekuje przyjścia na świat naszego dziecka i przygotowuje się do macierzyństwa. Rafał Brzozowski nie jest jej ulubionym piosenkarzem" - stwierdził stanowczo.