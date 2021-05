Jacek Kurski pogratulował Rafałowi Brzozowskiemu. "Jeden z najlepszych występów Eurowizji"

"Moja piękna przygoda z Eurowizją dobiegła końca. To były 3 miesiące intensywnej pracy. Nie tylko prób wokalnych i tanecznych, ale też dziesiątki godzin wywiadów i rozmów z ludźmi z całego świata. (...) Dziękuję tancerzom, całej polskiej delegacji i osobom zaangażowanym w przygotowania do Konkursu oraz organizatorom tego wspaniałego wydarzenia. To był intensywny okres. Daliśmy z siebie wszystko i to jest najważniejsze! 💪 Wielkie podziękowania za wszystkie wyrazy wsparcia, które codziennie spływały do mnie. Dawało mi to dodatkowej energii do działania! Jesteście wspaniali! ❤️ Gratulacje dla wszystkich niesamowitych artystów, którzy powalczą w sobotę o zwycięstwo. Powodzenia!" - napisał polski wokalista.