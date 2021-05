Zapendowska o Brzozowskim: "On jest przezroczysty"

To, czy on by to zaśpiewał troszkę lepiej, czy troszkę gorzej, nie miało znaczenia, bo jego piosenka była żadna – ona przechodziła obok. Ta kompozycja jest taka, jak sam cukiereczek, dobra jako muzyka w tle. To nie miało prawa się obronić. Wykonawca musi nas obchodzić na scenie. Są wykonawcy tak fascynujący, że my ich obserwujemy, nie możemy oderwać wzroku. Tu tego, oczywiście, nie było.