Kochanek ją dręczył, były mąż zniszczył karierę. Lidia Stanisławska się nie poddała

"Pani jest ta… Staniszewska?". "Stanisławska!" – odparła. "To pani śpiewa ten kawałek o tych dzwonkach nad tą łąką?" – on na to. "Dzwon znad doliny’ – poprawiła go. "Nie mogę znieść, jak pani beczy!" – powiedział i wyszedł. Biedny więzień musiał naprawdę cierpieć, bo Stanisławską w radio grano wtedy na okrągło. Zgłosiła się do niej i telewizja.