Maja Frykowska o komunii. "Nie uznaję jej dziś"

- Również szłam do komunii - wywodziłam się z rodziny katolickiej niepraktykującej. Ale dzisiaj, kiedy jestem po tej stronie, gdzie mam wybór jako dorosła osoba, gdzie chcę przynależeć i biorę chrzest świadomie - to do mnie przemawia. W związku z tym nie uznaję tej komunii dziś, ponieważ uważam, że rzeczywiście jest to bardzo świadome podejście, że ja mogę zadecydować naprawdę o sobie i wiem coś o życiu, to wiem, gdzie chcę być - skwitowała była uczestniczka programu "Big Brother".