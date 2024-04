Magda Gessler w łódzkiej restauracji: "Największy syf, jaki w życiu widziałam". Właścicielka odpowiada

Stanowisko TVN

Magda Gessler nie odpowiedziała na naszą prośbę o ustosunkowanie się do zarzutów Marty Pietrzyk. Przez cały dzień próbowaliśmy skontaktować się z firmą produkującą "Kuchenne rewolucje" dla TVN, czyli Constantin Entertainment Polska. Nikt nie odpowiadał na wiadomości wysyłane oficjalnymi drogami. Udało nam się jednak dotrzeć do Danuty Urbanek, osoby, która zajmowała się nagraniem w łódzkim lokalu i kontaktem z jego właścicielką. Była wyraźnie niezadowolona z tego, że prosimy o ustosunkowanie się do sprawy nadużyć podczas produkcji tego odcinka "Kuchennych rewolucji". Odmówiła komentarza i odesłała nas do biura prasowego TVN.