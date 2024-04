"Kuchenne rewolucje" w Nowym Tomyślu. Kucharz odszedł po kilku dniach, Gessler znalazła zaskakujące rozwiązanie

"Kuchenne rewolucje" i Magda Gessler zawitali do Nowego Tomyśla. Jowita i Tomasz to para, która wspiera się we wspólnym projekcie: miejscu z domowym jedzeniem w niewielkim lokalu wynajętym od spółdzielni mieszkaniowej. Oaza Smaku serwuje domowe obiady i różne rodzaje pierogów. Niestety niewielu jest zwolenników tych smaków. Rachunki za prąd rosną, nawet do 7-8 tys. miesięcznie, a zyski topnieją. By nie musieć podejmować radykalnej decyzji, oboje zdecydowali się na wezwanie na pomoc Magdy Gessler.