"Kuchenne rewolucje" w Poznaniu. Gessler pluła jedzeniem. "Ludzie nie powinni tego jeść!"

Poznań, w którym mieszka ok. pół miliona mieszkańców, wydaje się świetnym i chłonnym rynkiem dla gastronomii. Pewnie ta myśl przyświecała Ani i Kubie, którzy przyjechali tu z Konina, by prowadzić bistro Pomylone gary. Swój lokal otworzyli kilka kilometrów od centrum i niestety niewiele osób kwapiło się, by do niego zajrzeć.