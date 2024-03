"Kuchenne rewolucje". Gessler rzuciła talerzem i ogłosiła porażkę. Internauci komentują

"Każdy na każdego psioczy, ci kelnerzy na szefową jaka zła, do sprzątania ostatni. Ok, chcieli się złożyć na ekipę sprzątająca, ale nawet dobrze tej ekipy przypilnować nie było komu. Jakby każdy z nich zakasał rękawy, sprzątał i robił wszystko jak w innych odcinkach, to mimo szefowej, że jest jaka jest, rewolucja najprawdopodobniej była by udana, tylko trzeba chcieć", "Ja to wywaliłabym pracowników i nowych zatrudniła, takich, co im się chce, to chyba na początek", "Szefowa faktycznie odporna na wiedzę, personel niezgrany, tu nawet Magda nie pomoże, szkoda, bo pomysł na jedzenie śląskie na Śląsku oczywiście trafiony w punkt", "Personel out. Restauracja dalej działa, serwuje pyszne jedzenie. A ekipa co chce podwyżek przy braku pracy to jest hit", "Na mnie również personel restauracje zrobił bardzo negatywne wrażenie" - pisali widzowie w sieci.