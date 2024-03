"Kuchenne rewolucje" w Rybniku. Wściekła Gessler grzmiała na właścicielkę

Jak wyznała do kamery, w tygodniu może liczyć na 300-500 zł obrotów. Niestety prowadzenie działalności to koszt ok. 60 tys. miesięcznie, więc dług urósł aż do 200 tys. By sobie poradzić z narastającą presją finansową, Renata sprzedała mieszkanie i zaciągnęła kredyt. Ratunkiem miała być Magda Gessler i kamery TVN.