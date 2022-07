RE: Rzeszów Festiwal rozbłyśnie Parkiem Świateł! Niesamowite projekty multimedialne i świetna muzyka

‘BE A MAN!’ Bartosza Wyszyńskiego

Inny młodym twórcą, nierozłącznie związanym z nowymi technologiami jest Bartosz Wyszyński. Jego praca dyplomowa pt. ‘BE A MAN!’, którą zobaczymy na Bulwarach nad Wisłokiem w ramach RE: RZESZÓW FESTIVAL, to multimedialna próba uchwycenia nieoczywistych stereotypów świadczących o tzw. prawdziwej męskości. Za pomocą urządzeń, które znamy z konsol do gier, będziemy mieli okazję zmierzyć się z metaforami dotyczącymi ograniczeń zawartych w byciu przysłowiowym twardzielem. Zabawa w deszczu interaktywnych, obraźliwych epitetów ma uświadomić jak nisko sięgają społeczne schematy. Bartosz Wyszyński analizując męskość opisywaną w zachodniej kulturze, uznaje za niektórymi badaczami, że mężczyźni, poświęcając autorefleksję i spontaniczność rzucają się w wir walki ze światem zewnętrznym pozwalając niszczyć to, co najważniejsze: poczucie, że są po prostu ludźmi.