Joanna Liszowska nagrała piosenkę świąteczną dla Polsatu. Jak wyglądała? Zobaczcie zdjęcia!

Joanna Liszowska to jedna z tych gwiazd Polsatu, które ze stacją związane są od bardzo dawna. 44-letnia aktorka w 2007 r. wystąpiła w programie "Jak oni śpiewają". Okazała się doskonałą wokalistką i go wygrała. Rok później widzowie zobaczyli Liszowską w "Rankingu gwiazd" i w "Jak oni śpiewają", ale w roli współprowadzącej format. W kolejnych latach była gospodynią show "Sposób na faceta" i jurorką w "Got to Dance. Tylko taniec". W 2014 r. wystąpiła w "Twoja twarz brzmi znajomo".