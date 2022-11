Ilona Krawczyńska splunęła we własne gniazdo. Tłumaczymy, dlaczego nie wyjdzie jej to na dobre

Zachowanie Krawczyńskiej bez wątpienia odbije się źle na jej wizerunku medialnym. - Pracownicy mediów - dziennikarze, ale i fotografowie - nie tolerują, kiedy ktoś nie szanuje ich pracy. Reporterzy serwisów show-biznesowych nie przyszli na finał, żeby tylko go obejrzeć na żywo i pójść do domu, ale zobowiązali się swoim przełożonym dostarczyć rozmowy z bohaterami show, w tym oczywiście ze zwycięzcą, po finale. To było trochę jak policzek, bo każda ze stron pisała o Ilonie podczas trwania show - słyszymy. - Fotografowie również są cięci na Ilonę. Zawsze nieładnie ich traktowała po wyjściu ze studia, w niemiłym tonie padały teksty typu "Po co te zdjęcia?". Osoby z o wiele, wiele bogatszym dorobkiem zawodowym, czyli np. Andrzej Grabowski czy Krzysztof Ibisz, zawsze miło uśmiechali się do paparazzi. Ilonie tej klasy brakowało, dlatego niech się nie zdziwi, jak specjalnie fotografowie teraz będą wybierać jej mniej korzystne zdjęcia - dodaje nasz informator.