Kolejna porażka Miszczaka? Widzowie produkcji bezlitośni

Na czym polega program? "Para do gara. Ona mówi, on gotuje" to polska wersja "My Wife Rules". W każdym odcinku pojawiają się trzy nowe pary. Są to małżeństwa, rodzeństwo albo przyjaciele (każda para musi składać się z mężczyzny i kobiety). W czasie gdy panowie gotują, panie krok po kroku tłumaczą im, co mają zrobić, aby danie się udało.