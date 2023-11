Polsat nie może się cieszyć. Oglądalność "Twoja twarz brzmi znajomo" wygląda słabo

"Twoja twarz brzmi znajomo" to program oparty na prostej formule. Gwiazdy wcielają się w znanych wykonawców muzycznych, naśladując nie tylko ich śpiew, ale także zachowanie na scenie. W tym roku widzowie Polsatu mogli oglądać 19. sezon produkcji, który stacja pokazywała od 1 września do 3 listopada. Jak podają Wirtualne Media, jego oglądalność wyniosła 1,15 mln widzów, co przełożyło się na 9,79 proc. udziału stacji w rynku wśród wszystkich widzów, 8,67 proc. w grupie komercyjnej 16-49 i 8,96 proc. w grupie 16-59.