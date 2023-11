PiS ma zgryz z Szymonem Hołownią. Paulina Sykut-Jeżyna spieszy ze wsparciem

W obronie Szymona Hołowni stanęła już Katarzyna Warnke, przypominając chociażby postać prezydenta Ukrainy, który z kabareciarza stał się mężem stanu. Teraz dołączyła do niej prezenterka Polsatu Paulina Sykut-Jeżyna. Co ciekawe nie wykluczyła powrotu polityka do telewizyjnej rozrywki.