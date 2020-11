CZEGO NIE LUBIĄ GWIAZDY? SPRAWDŹ W PROGRAMIE MOONTALK, W ACTIVE FAMILY!

Laura Breszka – aktorka i głos stacji Active Family odwiedzi show Moontalk we wtorek, 3 listopada, o godz. 22.00. Chcecie zobaczyć jak wciela się w niegrzecznego chłopca, kota i małą dziewczynkę? Ciekawi was jakie nieprzyjemne sytuacje spotkały ją na planie ze strony zazdrosnych koleżanek aktorek? Jaką ma strategię na negocjowanie stawek przy produkcjach filmowych i telewizyjnych? Laura zdradzi także jakie nękają ją kompleksy i kiedy krzyczy. Będą też tematy dotyczące cywilizacji pozaziemskich oraz reinkarnacji. A co Laura robi wieczorami? Kiedy jest szczęśliwa? Co lubi w mężczyznach? Będzie też o spędzaniu czasu w samotności i o trudnych życiowych decyzjach.