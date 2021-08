"40 kontra 20". Kochanek popełnił błąd? Reakcja innych była wymowna

Robert Kochanek był żywo zainteresowany budowaniem relacji z kilkoma kobietami. Z Lindą, Beatą, Martą i Kingą udało mu się mocno zbliżyć. W 38. odcinku tancerz musiał pożegnać jedną z nich. Zdecydował, że program opuści Linda, co spotkało się z zaskoczeniem, a nawet rozczarowaniem wielu osób. Właściwie wszyscy uczestnicy byli zgodni co do tego, że to właśnie z córką Izy Robert jest najbliżej.