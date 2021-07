"40 kontra 20": smarowała Kochankowi plecy. Nagle przycisnął ją do siebie

Dwanaście kobiet i dwóch mężczyzn - tak wygląda obecnie stan ekipy programu "40 kontra 20". Panowie czują się wyśmienicie w takim położeniu, z kolei panie coraz bardziej rywalizują między sobą o ich względy. Gotują im, zabawiają rozmową oraz rozsmarowują balsam do opalania po ciele mężczyzn. O to ostatnie najczęściej przed kamerami prosi Robert Kochanek. Tym razem zaangażował do działania Lindę.