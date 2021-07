"40 kontra 20": Kochanek rzucił się na ratunek. Położył się na nich i całował

- Ale wiecie, co jest fajne? Że wy tu jesteście prawdziwe. Może nie wszystkie, ale większość z was - komplementował uczestniczki Robert Kochanek, a Beata od razu zapytała go, czy ma co do kobiet intuicję. Na to pytanie jednak tancerz nie odpowiedział jednoznacznie. Podejrzewacie, kogo mógł mieć na myśli?