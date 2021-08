Gnębił uczestniczkę show? Kochanek odpowiada

Kochanek odpowiadał na pytania fanów na InstaStory. Kilka osób chciało wiedzieć, jak wygląda jego relacja z Kingą. Nic dziwnego - w programie wydawali się przez długi czas najbliżsi sobie. Kinga była pewna Kochanka i tego, że dojdzie u jego boku do finału. Tak się jednak nie stało, bo gierki uczestniczki zaczęły irytować tancerza. Do tego stopnia, że w jednym z ostatnich odcinków nie wybrał jej do swojej "grupy". Kingę przygarnął Bartek, ale na tym się nie skończyło. Kochanek liczył na to, że Kinga będzie chciała o niego walczyć. Sytuacja między nimi wydaje się zaogniona, co dostrzegają widzowie.