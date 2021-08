"40 kontra 20": Kochanek jest zawiedziony reakcją Kingi. "Rozpieszczona dziewczynka"

Taka obrót spraw nie podoba się jednak Kochankowi. Liczył na to, że jego ruch wywoła inną reakcję Kingi, a on zyska pewność co do jej uczuć i intencji. Tymczasem atrakcyjna blondynka zdawkowo odpowiada na jego zaczepki, nie wychodząc z inicjatywą kontaktu.