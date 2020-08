"Rolnik szuka żony": co za niespodzianka! W zapowiedzi pokazano śluby uczestników poprzednich edycji

"Rolnik szuka żony" to format zapożyczony z Australii, ale świetnie wpisujący się w polskie realia. We wrześniu ruszy kolejna edycja popularnego show TVP. Na jego instagramowym profilu można obejrzeć krótką reklamówkę nowej serii, a w niej fragmenty filmów ze ślubów uczestników poprzednich edycji. Twórcy dobrze wiedzieli, co robią, promując "Rolnika" w ten sposób. Wszyscy przecież kochają szczęśliwe zakończenia.