"Rolnik szuka żony": Kasia i Dawid są szczęśliwymi rodzicami. "Większych marzeń nie mamy"

Kasia i Dawid znaleźli miłość w "Rolnik szuka żony" i tworzą szczęśliwą rodzinę. Od półtora roku z żywiołową pociechą, o której marzyli i którą, jak przyznają, wymodlili.

Droga do szczęścia Kasi i Dawida była nieco bardziej zawiła niż innych uczestników programu . Poznali się na planie trzeciej edycji, ale oboje starali się o względy kogo innego. Kasia była kandydatką Szymona, a Dawid walczył o serce Moniki.

Oboje nie mają wątpliwości, że właśnie razem chcą wciąż iść przez życie. - Myślę, że Dawid jest tą osobą, na którą czekałam całe życie. To w nim pierwszy raz odnalazłam to, czego szukałam - mówiła w programie Kasia.

Nie da się ukryć, że los sprzyjał sympatycznym uczestnikom "Rolnika". Teraz mogą z dumą pochwalić się półtoraroczną już córeczką . - Ania jest owocem rekolekcji dla małżeństw. Wymodliliśmy ją sobie. Bo bardzo szybko chcieliśmy mieć dzidziusia. I rzeczywiście, w niedługim czasie po powrocie okazało się, że będę mamą. Pamiętam do dziś wzruszenie Dawida, kiedy powiedziałam mu, że zostanie tatą - mówiła Kasia.

Ania okazała się bardzo energicznym i ciekawym świata dzieckiem. "Małą łobuziarą", przyznali oboje dodając, że przez to jeszcze bardziej kochaną.

- Nie jest łatwo czasem. Czasem są nieprzespane noce, ale to wszystko idzie na bok. Bo ten jej uśmiech, bo to jak się zachowuje, cieszy, biega, to jest najważniejsze i sprawia niesamowitą radość - opowiadał Dawid.