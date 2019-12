Znaleźli miłość w telewizji. Dziś mają szczęśliwe rodziny

"Rolnik szuka żony" to prawdziwy fenomen wśród randkowych programów telewizyjnych. To program, który rzeczywiście łączy uczestników w pary i prowadzi je do ołtarza. Część uczestników zdążyła założyć już rodziny i doczekać się dzieci. Niektórzy miłość znaleźli poza programem, ale nie kryją, że bardzo im pomógł w tej kwestii. Szczęśliwe pary decydowały się od czasu do czasu zaprosić do siebie kamery i opowiadać o swoich losach. Ba, sami uczestnicy, stając się rozpoznawalni dzięki telewizji, chętnie dzielą się w mediach społecznościowych. Pamiętacie ich wszystkich? Przypomnijcie sobie z nami, których uczestników połączyło uczucie na planie programów.