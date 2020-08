Małgorzata z "Rolnik szuka żony" pyta: "Jak ubrać się w 3. trymestrze ciąży?"

Małgorzata Borysewicz drugą pociechę urodzi jeszcze w tym roku. Pomiędzy rodzeństwem będzie więc niewielka różnica wieku. 31-letnia uczestniczka show " Rolnik szuka żony " rodzinę założyła z nieco młodszym od siebie Pawłem, którego poznała na planie programu. Pomiędzy tą dwójką natychmiast zaiskrzyło. W 2018 r. zakochani wzięli ślub, w 2019 powitali synka, a w 2020 dołączy do nich córka. Wygląda na to, że u Borysewicz wszystko jest idealnie...

Uczestniczka "Rolnika..." swoimi spostrzeżeniami podzieliła się na Instagramie. " Jak by było takie szkolenie, jak ubrać się w 3 trymestrze ciąży i zachować normy urzędowe, a przy tym kobiece - chętnie wzięłabym w nim udział . Co prawda oglądałam programy typu: metamorfozy, lekcje tego i tamtego, ale jakoś nie potrafię ich wcielić w życie" - napisała.

Dodała, że trudno jest jej wyobrazić sobie, jak z problemem dotyczącym garderoby na co dzień radzą sobie osoby otyłe. " Sorry, że to powiem, ale kompletnie nie rozumiem, jak osoby ze sporą nadwagą (takie z wyboru i zaniedbania wynikającego z niewłaściwego odżywiania) potrafią się ubrać i dobrze się w czymś czuć , już nie mówiąc o samopoczuciu zdrowotnym, nie tylko wizualnym".

Słowa rolniczki wywołały poruszenie wśród obserwujących ją osób. Fragment o powiązaniu samopoczucia z tuszą okazał się zapalnikiem do dyskusji. "Uważasz, że osoby z nadwagą 'z wyboru' nie mogą się dobrze ubrać i nie mogą się dobrze czuć same ze sobą? No to Cię zaskoczę, jesteś w błędzie", "Z wyboru to chyba nikt nie chce być otyły" - pisały fanki.