Powrócił "Taniec z gwiazdami". Dane mówią same za siebie

Fani programu czekali na to półtora roku. W końcu jednak do Polsatu powrócił popularny celebrity talent show. Powrót do tytułów znanych i lubianych przez widzów to element nowej strategii stacji dowodzonej przez Edwarda Miszczaka. Już pierwszy odcinek pokazuje, że intuicja go nie zawiodła. Niedzielna premiera "Tańca z gwiazdami" cieszyła się wysoką oglądalnością.