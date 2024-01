"Dagmara szuka męża" na głównej antenie Polsatu. Kaźmierska ma za sobą jedno nieudane małżeństwo z przestępcą

Dagmara Kaźmierska ma za sobą skandaliczną przeszłość. I ona, i jej mąż przed laty trafili do więzienia. To całkowicie zniszczyło ich związek, który trwał przez ponad 20 lat. Dagmara poznała Pawła, gdy miała zaledwie 19 lat. Były lata 90. "Wiedziałam, kto to jest. Każdy znał Kaźmierskiego. Był u nas królem, ale do rządzenia rękę miał ciężką. Wszyscy się go bali" - pisała w swojej autobiografii "Prawdziwa historia Królowej Życia"