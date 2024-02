Wiadomo, z kim zatańczy Filip Chajzer. Nie mógł lepiej trafić

To już pewne, Filip Chajzer będzie stawiał taneczne kroki w 14. edycji show Polsatu u boku Hanny Żudziewicz. Informacja na ten temat pojawiła się w poniedziałek 12 lutego w mediach społecznościowych "Tańca z gwiazdami". Póki co, to pierwsza zaprezentowana widzom programu para.