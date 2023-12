Filip Chajzer o rozmowach w gabinecie Miszczaka

Filip Chajzer od 2011 r. pracował jako reporter w "Dzień dobry TVN". Po kilku latach zyskał na tyle dużą popularność wśród widzów śniadaniówki, że szefostwo awansowało go na prowadzącego - najpierw wakacyjnych wydań, a potem na stałe dołączył do grona prowadzących. W maju tego roku pojawiły się najpierw doniesienia o tym, że Chajzer ma problemy ze zdrowiem i na jakiś czas zawiesza zawodową działalność. "Chwilę mnie nie będzie na antenie. Jestem pod opieką wybitnych specjalistów i dziękuję Bogu oraz moim najbliższym za to, że do nich w ostatniej chwili trafiłem" - pisał.