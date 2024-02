Hakiel liczył na inną partnerkę? "Tańczy jak pień"

Emocje wciąż jednak rosną. Gwiazdy dzielą się swoimi doświadczeniami z pierwszych treningów (Olga Kowalska przyznała, że są one dla niej bardzo wymagające) czy oczekiwaniami co do programu (swoją perspektywą podzieliła się z Wirtualną Polską Anita Sokołowska). Pojawiają się też plotki, że nie wszystkie osoby są zadowolone z tego, do kogo zostały "przydzielone".