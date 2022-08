Michael Danilczuk o partnerowaniu mężczyźnie w "Tańcu z gwiazdami". Zatańczy z Jelonkiem, mimo że jest hetero

Na co dzień mieszka w Londynie i osiągnął tam już ogromne sukcesy na polu tanecznym. To właśnie Michael Danilczuk w jesiennej edycji "Tańca z gwiazdami" będzie partnerował Jackowi Jelonkowi na najpopularniejszym parkiecie w Polsce. Tancerz na czas trwania programu przeniósł swoje życie z Wielkiej Brytanii do Polski. Michael nigdy nie ukrywał też, że jest osobą heteroseksualną, czy jednak jest to przeszkoda w tańcu z drugim mężczyzną? W rozmowie z WP opowiedział, dlaczego zdecydował się poprowadzić Jelonka w tej przygodzie i jak taniec dwóch mężczyzn został odebrany w Wielkiej Brytanii (Michael był choreografem w programie "Strictly Come Dancing" - brytyjskim odpowiedniku "Tańca z gwiazdami"). Zobaczcie nasz materiał wideo.

