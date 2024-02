Anita Sokołowska dla WP: "Myślę, że o swoim ciele, o kobiecości mogę dużo opowiedzieć innym kobietom"

Chcemy cały czas więcej i więcej, a nie zawsze mamy na to pole. Gdy jesteśmy w związku przez 15 lat, to zdobycie się na ryzyko i przeformułowanie swojego życia, wymaga dużej odwagi. Myślę, że każdy z nas w jakimś momencie swojego życia zadawał sobie pytania: "A co by było, gdybym podjął inną decyzję?" albo "a gdybym związał się z kimś innym?". Mam nadzieję, że w spektaklu uda się pokazać naszą zawiłą konstrukcję. Ale, co chciałabym podkreślić, to tekst niepozbawiony humoru i prawdziwych emocji. Nazwałabym to tragikomedią.