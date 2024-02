Weźmie udział w "Tańcu z gwiazdami". Nie wie, o co walczy?

Maffashion postanowiła wyjaśnić swoją perspektywę. – To prawda. Pamiętam, jak lata temu był jakiś samochód [od szóstej do 13 edycji emitowanych jeszcze w TVN-ie wygrywał go celebryta – przyp. aut.], ale w ogóle się na tym nie skupiałam. Mówię to szczerze, to nie żadna kokieteria z mojej strony. Nie poszłam do tego programu z takim nastawieniem i presją, że coś chcę wygrać i muszę, inaczej "po co w ogóle tu jestem" – tłumaczyła.