Oto najlepsze seriale 2021 roku. Bardzo możliwe, że jeszcze o nich nie słyszeliście. Subiektywny ranking

"AlRawabi" to z pozoru opowieść o uczennicach prestiżowej placówki, które toczą między sobą bój o popularność. Ale żartów tu nie ma, choć oglądamy potajemne palenie papierosów w szkolnych toaletach i intrygi godne nastoletniego umysłu. "AlRawabi" to krzyk kobiet niesiony przez spaloną słońcem pustynię, to próba zerwania hidżabu przy jednoczesnym szacunku do tradycji, to siła płynąca z całej bezsilności muzułmańskiej braci, którą omyłkowo wrzuca się do jednego worka z terrorystami.