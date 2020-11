Przez "Od nowa" siedzimy jak na szpilkach. Kto zabił? Teraz można podejrzewać każdego

"Od nowa", czyli nowa produkcja HBO, to jedna z lepszych pozycji tej jesieni. Jeśli nie najlepsza. Morderstwo, trup, zdrada, zagadka, rodzinny dramat - taki miks przyciąga przed ekrany miliony widzów, którzy mają swoje teorie... [UWAGA NA SPOILERY].

Nie możemy chodzić do kina, ale telewizyjne seriale dostarczają nam równie dobrych, a może i nawet lepszych rozrywek. Jak w przypadku "Od nowa", nowego serialu HBO z gwiazdorską obsadą-marzeniem. Reżyserka Susanne Bier i twórca David E. Kelly (dał światu równie wspaniałe "Wielkie kłamstewka") serwują nam na jesienne wieczory rodzinny dramat połączony z kryminalną zagadką w stylu "kto zabił?". Z odcinka na odcinek atmosfera się zagęszcza. Kelly i Bier co chwilę wykonują scenariuszowy piruet, by kompletnie zmienić nasze podejście do bohaterów.

Według danych oglądalności około 1,7 mln widzów główkuje, który z bohaterów zabił Elenę Alves (w tej roli hipnotyzująca Matilda de Angelis). Nie ma dziś drugiego tak wciągającego serialu, przez który tysiące widzów próbują rozwiązać kryminalną zagadkę. Nawet dziecko jest już podejrzanym.

Zabiła Grace?

Grace grana przez Nicole Kidman to pewnie pierwszy wybór każdego fana "Od nowa". Jest psychiatrą i na co dzień wyciąga ze swoich pacjentów największe sekrety. W jednym z pierwszych odcinków mistrzowsko pokazano, jak potrafi analizować najdrobniejsze gesty między pacjentami. Dokopie się do prawdy bez względu na to, jak głęboko ktoś stara się ją ukryć w sobie.

Tymczasem Grace nie zwróciła w ogóle uwagi, że jest zdradzana przez własnego męża - Jonathana. Ba, Grace nie udało się wychwycić, że romans trwał kilka miesięcy. I że równie długo jej mąż nie pracuje w szpitalu jako onkolog, chociaż codziennie jej to wmawiał.

Zamordowana Elena miała obsesję na punkcie Grace. Chciała być blisko niej. Prowokowała ją, stając przed nią nago w przebieralni. A po feralnym przyjęciu Grace pojawiła się niedaleko pracowni, gdzie znaleziono ciało Eleny. O czym zapomniała. Czy Grace zabiła i to również wyparła z pamięci? Twórcy mają prawdziwe pole do popisu!

Zabił Jonathan?

Taki był pierwszy strzał policji w serialu, by w kajdanki wsadzić Hugh Granta. Po romansie sprawy potoczyły się za daleko i zabił kochankę, która może chciała od niego czegoś więcej niż wspólnie spędzanych nocy. Stracił rodzinę, pracę - podręcznikowy desperat.

Johnatan to solidny kandydat na mordercę według widzów "Od nowa" i trudno się tu dziwić. Tym bardziej po tym, co zobaczyliśmy w piątym, przedostatnim odcinku. Facet, który kilka miesięcy ukrywał przed bliskimi, że nie ma pracy, ale i tak ściemniał, że ją dalej ma i nic się nie zmieniło, ma jeszcze więcej sekretów. I to tak mrocznych, że nawet własna matka nie dziwi się, że mógł kogoś zabić i nie dać po sobie nic poznać.

Zabił mąż?

Fernando Alves nie był nawet podejrzanym, bo miał alibi. Spał. Potwierdził to przerażony syn, który odkrył ciało matki. Zdziwienie prawniczki Jonathana podczas procesu sądowego oddaje reakcję tysięcy fanów. Ale z nami fanami nie jest tak łatwo. Nie da nam się wcisnąć, że Fernando zabił Elenę, bo odkrył jej romans i pewnie jeszcze kilka innych, i miał dość patrzenia na niewierną ukochaną, która mogła nim manipulować. Bo znacznie lepsza wydaje się teoria, że...

Zabił ojciec Grace?

Umówmy się, że nie obsadza się wielkiego Donalda Sutherlanda w małej, niewiele znaczącej roli. Może chciał chronić córkę? Może wiedział, że w końcu odkryje fałsz Jonathana i pęknie? To, że grany przez Sutherlanda Franklin ma coś z socjopaty i wie, czym jest zło, przekonaliśmy się w czwartym odcinku, gdy groził dyrektorowi szkoły. Lista podejrzanych uzupełniona?

Zabiła przyjaciółka?

Scenarzyści "Od nowa" doprowadzają widzów do tego, że podejrzane może być kilkumiesięczne dziecko, więc dlaczego by nie dołączyć do listy także przyjaciółki Grace, Sylvii - granej przez Lily Rabe? Ale ostatnio wyklarowała się jeszcze jedna teoria...

Zabił syn?

Przerażona mina Nicole Kidman - kto z nas nie miał identycznej, gdy wyszły na jaw nowe szczegóły z piątego odcinka? Nie popsujemy wam zabawy - musicie to zobaczyć. Ale trzeba przyznać, że na małoletniego Henry'ego nikt do tej pory za bardzo nie zwracał uwagi. Chłopak z mediów dowiedział się o brutalnym morderstwie, o jakie oskarża się jego tatę. Oglądał wywiad ojca, w którym ten opowiadał, co czuł do kochanki. To jest pole do popisu dla scenarzystów!