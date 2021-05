Czy ludzie dali się nabrać? Oto ile jest seksu w "Sexify" Netfliksa

Już w pierwszej minucie "Sexify" widzimy obnażone, mokre kobiece piersi. Szybko jednak okazuje się, że nie jest to scena erotyczna, a czar znika nagle, jak woda pod prysznicem, który bierze główna bohaterka. To Natalia – postać, która, jak na serial o seksie, zdaje się być wyjątkowo aseksualna. I choć to ona wpada na pomysł stworzenia aplikacji o kobiecym orgazmie, sama nigdy go nie doświadczyła. Co więcej – nie ma zamiaru tego zmieniać. Kto zatem będzie uprawiał cały ten obiecany widzowi seks? Koleżanki Natalii.