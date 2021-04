"Sexify": seks to nie grzech, a kobiecy orgazm to nie dodatek [Recenzja]

Polski serial o seksie młodych ludzi? Tego jeszcze nie widzieliśmy. Ale ostrzegam - "Sexify" to nie podręcznik z pozycjami seksualnymi, ani nie opowieść o wyuzdanej, zdemoralizowanej młodzieży. Wręcz przeciwnie. Duet reżysersko-scenariuszowy Kalina Albrudzińska i Piotr Domalewski zadbał o to, aby fabuła wciągała, bawiła, ale też była bliska realiom.

Aktorki "Sexify": faceci obowiązkowo muszą zobaczyć ten serial!

Szczególną uwagę polskich widzów może przyciągnąć postać wychowanej w katolickiej rodzinie Pauliny. Według jej mamy małżeństwo to "przedsiębiorstwo uświęcone przez Boga", a świeżo upieczona narzeczona nie jest przekonana, czy chce wchodzić w ten biznes. Porady szuka m.in. u księdza, pytając go w konfesjonale, czy powiedziałby swojemu partnerowi o niezadowoleniu z pożycia. Kościół nie jest jednak przedmiotem krytyki ani żartu dla twórców "Sexify", bardziej elementem, który wpasowuje się w typowo polską rzeczywistość.

Choć produkcja z pewnością zaskarbi sobie uznanie widzek, nie jest ona kierowana wyłącznie do kobiet. Powinni ją zobaczyć też młodzi mężczyźni, aby zdać sobie sprawę, że rozmowa o seksie z partnerką nie powinna ograniczać się do pytania: "czy doszłaś?". To też dobry materiał do wspólnego seansu rodziców z nastolatkami, o ile dorośli nie każą im zasłaniać oczu przy "momentach", których jest tu sporo. Temat relacji rodzic-dorosłe dziecko jest również istotnym wątkiem serialu, a na ekranach możemy obejrzeć w tych rolach m.in. Małgorzatę Foremniak i Cezarego Pazurę.