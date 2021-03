"Klangor". Polska kryminalna intryga w skandynawskich barwach [RECENZJA]

Może i dająca po oczach, żółta kurtka Arkadiusza Jakubika nie dorówna tym noszonym swojego czasu przez Jamesa Deana czy Zbyszka Cybulskiego, ale jej kolor ma wymiar metaforyczny. Niby grany przezeń bohater, Rafał Wejman, sam mówi, że zakłada ją co rano, bo przegrał zakład, to trudno było mi odepchnąć od siebie pewne skojarzenia: to kolor ratunkowej kamizeli