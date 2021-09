"Sceny z życia małżeńskiego" na HBO Go. Poruszająca historia o upadającym związku [RECENZJA]

Opowieści detektywistyczne dzielą się podobno na dwa typy. Pierwszy to ten, w którym od razu wiadomo, kto zabił, ale kluczowe jest, by ciekawie opowiadać do końca. Drugi natomiast to ten, w którym do finałowej sceny nie wiadomo, kto zabił i niepewność utrzymuje napięcie. Zwolennicy zarówno pierwszej, jak i drugiej teorii rozsiani są po świecie i nie sposób stwierdzić, która wersja przynosi komu więcej satysfakcji.