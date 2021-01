Nowy selekcjoner tylko na chwilę? Kursy na jego odejście już są!

Selekcjoner Polski tematem numer jeden

Momentalnie, ten gorący temat podchwyciły zakłady bukmacherskie . Ustalenie listy potencjalnych kandydatów i oszacowanie kursów do łatwych nie należało. Dlatego bukmacherzy umieścili kilkanaście-kilkadziesiąt nazwisk, a kursy na poszczególnych trenerów zmieniały się bardzo często. Wpływ na to miały informacje dziennikarzy, wypowiedzi piłkarskich działaczy, czy dementi samych zainteresowanych. Tropy były skutecznie mylone, bo nazwisko trenera z Portugalii pojawiło się dopiero w środę, by dzień później Portugalczyka ogłoszono oficjalnie nowym trenerem reprezentacji Polski.

Jakie cele przed nowym selekcjonerem? Będzie lepszy od poprzednika?

ME 2021 i el. MŚ 2022 zadecydują o przyszłości trenera

Możliwości jest kilka, bowiem przed reprezentacją naprawdę „gorący” okres i wymagający rok. Wiosną i jesienią odbędą się wspomniane el. MŚ w Katarze, a w czerwcu i lipcu finały ME 2020. Władze polskiej piłki przed nowym szkoleniowcem postawiły dwa konkretne cele, od których osiągnięcia lub nie uzależnione jest dalsze obowiązywanie umowy. - Kontrakt jest tak skonstruowany, że zadaniami trenera jest wyjście z grupy na mistrzostwach Europy oraz zakwalifikowanie się przynajmniej do baraży eliminacji mistrzostw świata – poinformowano na konferencji prasowej związku. Dlatego też gracze zakładów mogę obstawiać m.in. czy nowy selekcjoner straci pracę po mistrzostwach Starego Kontynentu , czy może po zakończeniu eliminacji Mistrzostw Świata 2022. Bukmacher pyta też fanów czy Portugalczyk poprowadzi biało-czerwonych w większej lub mniejszej liczbie meczów niż jego dwaj ostatni poprzednicy oraz czy osiągnie on lepszy lub gorszy procent zwycięstw. Na pewno zadania i wymagania spore, ale jak to w piłce nożnej bywa, dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe.